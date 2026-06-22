México busca reanudar envío de petróleo a Cuba con empresas privadas

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México quiere reiniciar pronto el envío de petróleo a Cuba, pero no a través de compañías estatales sino de manera comercial y con empresas privadas, dijo el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

México apuesta por empresas privadas para enviar combustible a Cuba

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que envíe combustible a Cuba, lo que agravó la crisis energética que venía sufriendo la isla.

México —que había sido un proveedor histórico de combustible a la isla junto con Venezuela y Rusia— paralizó varios cargamentos de combustible previstos por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

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El único barco petrolero que ingresó a la isla fue un buque ruso que atracó a fines de marzo en la costa norte, cargado con 730.000 barriles de petróleo.

Sheinbaum detalla plan comercial para abastecer combustible a Cuba

Ahora Sheinbaum quiere aprovechar las nuevas leyes de apertura económica aprobadas por La Habana la semana pasada para retomar el abastecimiento a través de empresarios mexicanos que están en la isla.

"El mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso para llevar el combustible a Cuba", indicó sin dar más detalles. "Esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial", agregó sin precisar cuándo podría hacerse realidad. En paralelo, añadió, México seguiría mandando ayuda humanitaria.

Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita y depende de las importaciones para sostener su deteriorada red eléctrica.

El bloqueo energético estadounidense ha deteriorado profundamente la situación económica de los cubanos con apagones cada vez más prolongados, recortes al sistema estatal de racionamiento de alimentos y escasez de agua y medicinas.