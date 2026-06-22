Marketa Vondrousova suspendida cuatro años por negativa a prueba antidopaje

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Marketa Vondrousova, la campeona del torneo de Wimbledon en 2023, fue suspendida por cuatro años el lunes por negarse a someterse a una prueba antidopaje, la más reciente jugadora de alto perfil sancionada.

La jugadora checa citó "estrés mental" y miedo cuando el agente de control "tocó a mi puerta tarde en la noche sin identificarse debidamente".

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis informó que Vondrousova se negó a realizarse una prueba en diciembre, y que se impuso la sanción máxima de cuatro años por una primera infracción rutinaria, decisión tomada por un tribunal independiente tras una audiencia este mes.

Vondrousova se convirtió en la primera campeona femenina no preclasificada de Wimbledon cuando venció a Ons Jabeur en el partido por el título de 2023. Vondrousova alcanzó ese año el mejor ranking de su carrera, el número 6. También llegó a la final del Abierto de Francia en 2019, perdiendo ante Ash Barty.

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La tenista de 26 años detalló su reacción ante la prueba no realizada en una publicación de Instagram en abril.

"Me resulta muy difícil hablar de esto, pero quiero ser transparente con ustedes sobre mi salud mental", explicó Vondrousova. "El reciente incidente del control antidopaje ocurrió porque llegué a un punto de quiebre después de meses de estrés físico y mental".

La ITIA dijo que Vondrousova "no presentó una muestra cuando fue notificada por un Oficial de Control Antidopaje (DCO) durante un intento de prueba fuera de competencia en su casa alrededor de las 8 p.m. del 3 de diciembre de 2025" y que, en su lugar, firmó un formulario de negativa.

"Nunca me he dopado. Nunca he tenido una prueba positiva", escribió Vondrousova en Instagram después de que se dio a conocer el fallo. "A lo largo de toda mi carrera, me he sometido a innumerables controles antidopaje y siempre he pisado la cancha con la conciencia tranquila. Apenas tres días después del incidente que finalmente cambió mi vida, me hicieron otra prueba. El resultado fue negativo. Igual que todas las pruebas anteriores".

Vondrousova estuvo representada por el abogado Howard Jacobs, con sede en Los Ángeles, especialista en casos de reglas antidopaje. Jacobs ayudó a la dos veces campeona de Grand Slam en individuales Halep a ganar un caso de apelación en 2024 ante el TAS contra una suspensión de cuatro años por dopaje.

Vondrousova se convierte en la más reciente tenista de alto perfil involucrada en un caso de dopaje, después de Simona Halep, Jannik Sinner e Iga Swiatek.

Sinner aceptó una sanción de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje al inicio del año pasado, y Swiatek aceptó una suspensión de un mes a finales de 2024.

Halep, Sinner y Swiatek demostraron cada uno que no eran totalmente responsables de sus resultados positivos.

"Reconocemos que esta es una sanción significativa", manifestó la directora ejecutiva de la ITIA, Karen Moorhouse. "Y la razón de ello, si damos un paso atrás, es que no se puede tener un sistema antidopaje en el que un jugador esté en mejor situación por negarse a hacerse una prueba que por hacérsela y dar positivo. Así que eso se integra en la estructura de las normas antidopaje, que establece como punto de partida una sanción de cuatro años por negarse a someterse a una prueba".

La sanción de Vondrousova vence el 21 de junio de 2030. Puede apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza.

Durante una audiencia ante el tribunal, Vondrousova presentó explicaciones de que el estrés y la mala salud mental afectaron su toma de decisiones, además de preocupaciones por su seguridad porque afirmó que la agente de control no se identificó.

El tribunal también escuchó el testimonio de la oficial de control antidopaje y concluyó que la evidencia ofrecida no aportó "ninguna justificación convincente" para la negativa a la prueba.

Las normas antidopaje exigen que los tenistas y otros atletas profesionales especifiquen dónde estarán disponibles durante un periodo de una hora cada día para entregar muestras para los controles.

La agente de control, una mujer, se presentó en el domicilio de Vondrousova fuera de la hora asignada que la jugadora había registrado para ese día, en una prueba sorpresa. Los atletas están obligados a someterse a un control si son localizados para una prueba sorpresa fuera de su hora asignada. Si no se les encuentra cuando un agente se presenta fuera de las horas asignadas, no hay sanción.

"Las pruebas impredecibles son una herramienta esencial para proteger el deporte limpio", expresó Moorhouse. "El tribunal independiente, en última instancia, respaldó ese principio. Este caso es un recordatorio importante de que los jugadores pueden ser sometidos a pruebas en cualquier momento, en cualquier lugar, y que negarse conlleva un riesgo significativo".

La ITIA no quiso decir si se encontraron inconsistencias en el historial antidopaje previo de Vondrousova.

"No lo divulgaríamos", comentó Nicole Sapstead, directora sénior de antidopaje de la ITIA, y añadió: "Obviamente analizamos todas esas cosas".

Vondrousova, que actualmente es la 122ma del ranking, no ha jugado desde enero.

Wimbledon comienza la próxima semana.

Detalles confirmados sobre la sanción a Marketa Vondrousova

¿Qué declaró Marketa Vondrousova sobre la negativa a la prueba antidopaje?