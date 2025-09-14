logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Kirk logra sacrificio ganador en la 9na.

Por AP

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Kirk logra sacrificio ganador en la 9na.

TORONTO.- El mexicano Alejandro Kirk conectó un elevado de sacrificio que definió el juego en la parte baja de la novena entrada y los Azulejos de Toronto se recuperaron el sábado para vencer 5-4 a los Orioles de Baltimore.

Toronto, líder de la Liga Americana, estaba perdiendo 4-2 al llegar a la parte baja de la novena antes de luchar para conseguir su victoria número 45 viniendo de atrás, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Daulton Varsho llegó a base con un sencillo de toque con un out, avanzando a segunda por un error de lanzamiento del lanzador Keegan Akin.

El cubano Yennier Cano (3-7) entró para enfrentar a Ernie Clement, quien conectó un sencillo para poner corredores en las esquinas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El salvamento fallido fue el quinto de Cano.

Braydon Fisher (6-0) lanzó una entrada para llevarse la victoria.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-1 con una producida.

Por los Azulejos, el canadiense dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-1. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una producida.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Real Madrid resiste y gana
Real Madrid resiste y gana

Real Madrid resiste y gana

SLP

AP

Mbappé se encargó de liderar la victoria del cuadro merengue ante la Real Sociedad

Rizzo se retira con Cachorros
Rizzo se retira con Cachorros

Rizzo se retira con Cachorros

SLP

AP

Casi atrapa un jonrón en las famosas gradas de Wrigley Field

Robson Bambu llega al ADSL
Robson Bambu llega al ADSL

Robson Bambu llega al ADSL

SLP

Romario Ventura

El jugador brasileño se convierte en nuevo defensa del cuadro potosino

Vingegaard gana la etapa reina
Vingegaard gana la etapa reina

Vingegaard gana la etapa reina

SLP

AP