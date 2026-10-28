Kylian Mbappé pide disculpas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BEIJING.- El astro del fútbol Kylian Mbappé se disculpó por unos comentarios en los que aparentemente se refirió a Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, como un dictador, después de enfrentar una ola de críticas y perder acuerdos de marca con al menos tres empresas chinas distintas.

"Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas de todo el mundo", expresó Mbappé en un comunicado el martes. "A todos los que mis palabras han molestado, les pido disculpas", añadió el delantero francés. "Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente".

El incidente es el más reciente de una serie de casos en los que China aprovecha su peso económico para obligar a empresas e individuos extranjeros a alinearse con su línea política. La televisión estatal china dejó de transmitir partidos de la NBA en 2019 después de que Daryl Morey, el entonces gerente general de los Rockets de Houston, publicara en X un mensaje de apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

LA REACCIÓN FUE RÁPIDA Y DURA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El rostro de Mbappé aparece en anuncios por toda China, desde estaciones de metro hasta el interior de ascensores.

El fabricante de bebidas Dongpeng, el gigante lácteo Mengniu y el productor de queso Milkground anunciaron el martes, en comunicados con redacción similar, que ponían fin a sus acuerdos con la estrella del fútbol. Cada uno indicó que se opone a "cualquier palabra y acción que hiera el sentimiento nacional".

Las empresas no especificaron qué motivó sus decisiones, pero difundieron sus comunicados después de que circulara en X un clip que parecía mostrar a Mbappé siendo entrevistado antes de participar en el programa francés de entrevistas online "The Bridge".

La federación china de fútbol indicó en un comunicado el martes que ha "presentado una enérgica protesta" ante el Real Madrid y exigió que tanto el jugador como el club "emitan una disculpa pública y formal".

La asociación subrayó que se opone firmemente a "cualquier comentario que hiera los sentimientos del pueblo chino".

China Media Group también informó que ha suspendido las transmisiones de partidos de La Liga españoles, y de otros encuentros en los que participa Mbappé, y que retiró anuncios en los que aparece. El conglomerado mediático exigió una disculpa al jugador y a su club, el Real Madrid.

La Liga española se apresuró a proteger su negocio televisivo en China. Indicó en un comunicado que "lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a La Liga.

La liga dijo que creará un "protocolo de comunicación" para sus jugadores y clubes, mientras trabaja con partes interesadas en China para evitar futuros incidentes.

Más tarde el martes, el presidente de La Liga, Javier Tebas, dijo en X que se reunió con el embajador de China en España, Yao Jing, para abordar las repercusiones de los comentarios de Mbappé y buscar una solución. Tebas subrayó el compromiso de La Liga de preservar sus alianzas con China, incluido su acuerdo estratégico con la liga china hasta 2029 y acuerdos con China Media Group.

"Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los importantes avances logrados ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones. China es y seguirá siendo un socio estratégico para La Liga", dijo Tebas.

MBAPPÉ LLAMA "DICTADOR"

A MAO AL ELEGIR SU MEME FAVORITO

En un clip de video, le preguntan a Mbappé cuál es su meme favorito sobre sí mismo, y el astro responde que era "un video que alguien hizo de un tipo... creo que era un dictador chino", antes de que el video muestre una imagen alterada que coloca el rostro de Mbappé en el cuerpo de Mao Zedong, vestido con un traje azul.

Los hinchas del fútbol en internet llaman en broma dictador a Mbappé, de quien se dice que eclipsa a muchos de sus compañeros e incluso a los equipos en los que juega, y los memes que lo muestran como Mao u otros líderes autocráticos circulan ampliamente.

Mao Zedong fue un revolucionario que lideró el Partido Comunista durante sus cruciales primeros años, ganó una guerra civil contra el Partido Nacionalista gobernante en China y luego fundó la actual República Popular China.

Mao es venerado por muchos incluso hoy. Sin embargo, deja un legado complejo de gobierno autoritario, tras haber encabezado campañas como el Gran Salto Adelante, un proyecto de industrialización que derivó en una hambruna que, según estimaciones, mató a 30 millones de personas.

LAS CRÍTICAS SON GENERALIZADAS

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, respondió a una pregunta sobre la controversia diciendo que "las palabras y acciones que hieren los sentimientos del pueblo chino naturalmente se encontrarán con la oposición conjunta de todos los sectores de la sociedad china".

La plataforma de redes sociales RedNote se sumó a las críticas y señaló en un comunicado aparte que la empresa tenía una alianza de contenidos con Mbappé que terminó el 31 de diciembre de 2024, y que "retirará los materiales promocionales relacionados". Asimismo, expresó su oposición a "cualquier conducta que hiera el sentimiento nacional".

La cuenta de Mbappé en RedNote fue bloqueada para aceptar nuevos seguidores el martes.

Mbappé ha participado en campañas publicitarias en China para productos que van desde bebidas con electrolitos hasta leche y queso. En un comercial de Dongpeng, Mbappé pronuncia un eslogan en chino; en un anuncio de Mengniu, aparece junto a la estrella argentina del fútbol Lionel Messi.

En las redes sociales chinas ya había varios comentarios que criticaban a Mbappé.

Las etiquetas "Dongpeng pone fin a su alianza con Mbappé" y "Varias marcas ponen fin a sus alianzas con Mbappé" encabezaron la lista de tendencias de Weibo. También fue tendencia "Aficionados al fútbol boicotean a Mbappé", con algunos usuarios expresando enojo por sus comentarios o diciéndole que no vaya a China.