La FIFA multa a seis selecciones

GINEBRA.- La FIFA ha multado a seis federaciones nacionales, incluida la campeona defensora Argentina, por abusos racistas por parte de los aficionados en las eliminatorias del Mundial en junio.

Las seis naciones acusadas de “discriminación y abuso racista” fueron Albania, Argentina, Chile, Colombia, Serbia y Bosnia-Herzegovina, según la lista de sanciones publicada por la FIFA de su comité disciplinario. No se proporcionaron detalles sobre ninguno de los casos. La federación albanesa recibió la mayor multa de 161,500 francos suizos (200,000 dólares) impuesta por una serie de cargos en un partido en casa el siete de junio contra Serbia, que también incluyó perturbar un himno nacional y transmitir “un mensaje que no es apropiado para un evento deportivo”.

Albania y Serbia tienen tensiones políticas históricas que en el futbol llevaron al notorio “partido del dron” en Belgrado en 2014 durante un partido de clasificación para el Campeonato Europeo.

Los equipos empataron 0-0 en Tirana en junio y el partido de vuelta en Belgrado es el 11 de octubre. La FIFA dijo que Albania también debe reducir la capacidad del estadio en un 20% en un futuro partido. Recibe a Letonia el próximo martes en el grupo de clasificación liderado por Inglaterra.

Argentina fue multada con 120,000 francos suizos (149,000 dólares) por la FIFA por un solo cargo de discriminación o abuso racista en un partido el diez de junio contra Colombia en Buenos Aires.

El partido terminó 1-1 y el centrocampista argentino Enzo Fernández fue expulsado por una entrada peligrosa. La FIFA dijo que debe cumplir una suspensión de dos partidos y pagar una multa de 5,000 francos suizos (6,200 dólares). Argentina ya avanzó para defender su título el próximo año en el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.