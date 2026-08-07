La FMF respalda a Gianni Infantino

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México.- Luego de la "disculpa" pública que emitió la FIFA, tras la polémica sobre su apertura a los inversores privados con el anuncio de la creación de una sociedad externa, FIFA Forward Enterprise (FFE), la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya se pronunció.

Mediante un comunicado, la FMF respaldó públicamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien busca ganar un cuarto y último mandato en el cargo, en las elecciones de marzo.

"La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está convencida de que el futbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan", inicia el escrito de la Femexfut. "Por ello, la FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad, y se acoge al llamado del día 5 de agosto de 2026, que emitió el Presidente Infantino para colectivamente continuar desarrollando al futbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro", agregó el organismo mexicano

Para Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Gianni Infantino es el indicado para seguir al frente de la FIFA. "La FMF respalda el liderazgo del Presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional", concluye el escrito de la FMF.

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"Se han presentado disculpas por estos errores, junto con el compromiso de velar porque no vuelvan a producirse. Los miembros del Consejo de Dirección de la FIFA presentes reafirmaron su pleno apoyo al presidente Gianni Infantino, como único responsable elegido por las 211 asociaciones miembro", añadió la FIFA en su carta publicada ayer, miércoles 5 de agosto.