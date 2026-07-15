LA impone su ley en All Star

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FILADELFIA.- Dylan Cease ponchó a los tres bateadores en la primera entrada y se combinó con 10 relevistas para permitir apenas tres hits, en una demostración de dominio desde el montículo que llevó a la Liga Americana a vencer la noche del martes por 4-0 a la Liga Nacional en el Juego de Estrellas.

El Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas Cody Bellinger conectó un sencillo de dos carreras y Ben Rice le siguió con un sencillo impulsor en la primera entrada ante el dominicano Cristopher Sánchez, de los anfitriones Filis de Filadelfia.

El cubano Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, añadió un jonrón en la octava entrada ante Justin Wrobleski, de los Dodgers de Los Ángeles, quien lanzaba en su cumpleaños número 26, para el único extrabase del juego. La Liga Americana ganó por 18ª vez en 23 juegos y mantiene una ventaja global de 49-45-2.

Sencillos del dominicano Juan Soto en la cuarta, Pete Crow-Armstrong en la octava y el también nacido en República Dominicana Otto Lopez en la novena fueron los únicos hits de la Liga Nacional, que no logró avanzar a ningún corredor más allá de la primera base.

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Los lanzadores se combinaron para 27 ponches, 15 de ellos por serpentineros de la Liga Americana.

Cease ponchó a Kyle Schwarber, Soto y CJ Abrams alrededor de una base por bolas en la primera entrada. Se convirtió en apenas el séptimo lanzador en ponchar a tres en una primera entrada de un Juego de Estrellas después de Carl Hubbell (1934), Warren Spahn (1949), Jim Palmer (1977), Dave Stieb (1983), Pedro Martinez (1999) y Brad Penny (2006) — cuatro de ellos miembros del Salón de la Fama.

Parker Messick, Michael Wacha, Joe Ryan, Nick Martinez, Cade Smith, Drew Rasmussen, Jacob Latz, Louis Varland, el cubano Aroldis Chapman y Bryan Baker completaron la primera blanqueada en un Juego de Estrellas desde la victoria de la Liga Americana por 2-0 en 2013 en el Citi Field de Nueva York.

Faltó algo de poder estelar entre los abridores, con Jacob Misoriowski, Paul Skenes y Shohei Ohtani todos no disponibles. Apenas seis lanzamientos alcanzaron las 100 mph, la menor cantidad en un Juego de Estrellas desde 2021.

Bellinger y Rice conectaron sencillos con sinkers altos de Sánchez, quien batalló en una entrada de 34 lanzamientos que incluyó tres hits y dos bases por bolas.

"Simplemente me tomó un poco de tiempo asimilarlo todo y disfrutarlo", dijo Sánchez a través de un traductor.

Mike Trout, 12 veces All-Star que no había jugado en el partido desde 2019 por lesiones, se fue de 3-0 con un ponche.