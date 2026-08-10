La Máquina sigue en ritmo intenso

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México.- No es el más espectacular, pero sí contundente. El Cruz Azul encontró la victoria (2-1) ante el New York City FC, en la Jornada 2 de la Leagues Cup, gracias al gol de José Paradela, quien volvió a ser el futbolista determinante.

Se esperaba que La Máquina y los neoyorquinos dieran un espectáculo sobre el terreno de juego, y así pasó, pero hasta muy tarde en la primera parte.

Las verdaderas emociones llegaron una vez superada la barrera de los 30 minutos. El primer aviso llegó por parte de Talles Magno, del NYCFC. El brasileño ensayó desde fuera del área, aunque no tuvo suerte con ese disparo.

La peligrosa llegada provocó el despertar de la ofensiva celeste, de la mano de Agustín Palavecino. El volante argentino encontró la anotación con un colocado disparo de zurda, que fue posible gracias a la intensa lucha de Erik Lira por el balón al borde del área grande del cuadro estadounidense.

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Una vez que cayó el gol, los futbolistas del equipo de la Gran Manzana exigían una falta previa y la invalidación del tanto, pero el árbitro central aseguró que no existía algún tipo de infracción.

Joel Huiqui se notaba aliviado por la ventaja y ya apuntaba a irse al descanso arriba en el marcador, hasta que apareció el empate, en el descuento del primer tiempo. El tanto de Max Murray hizo pedazos la ventaja celeste. El central le ganó en la batalla a Jesús Orozco Chiquete, para martillar el centro de Nicolás Fernández y emparejar las cosas, en el añadido de la mitad inicial.

El escenario en la parte complementaria se pareció a lo que fue en los primeros 45 minutos: Una posesión disputada, hasta que La Máquina tomó el control.

Los celestes sí tuvieron un par de llegadas a gol mucho más peligrosas que su rival y, aunque no encontraban el arco, no cesaban en el intento de hacer el tanto que les diera tres puntos.

En el minuto 77, Carlos Rodríguez encontró a Paradela dentro de la media luna y cayó el segundo para los mexicanos.

El argentino controló de izquierda y parecía que finalizaría con su perfil dominante, pero se acomodó el balón a la derecha, para pegarle con furia al esférico, que rebotó en un defensor del New York City FC y entró a la portería. La suerte sonrió.

La victoria ahora coloca al Cruz Azul como un candidato a meterse a los cuartos de final de este certamen, el cual aspira a ganar.