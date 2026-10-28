Lazio no frena
Se impone por goleada al Sassuolo y sigue líder en Italia
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Pese a desperdiciar dos penales, Lazio vapuleó el martes 6-2 a un Sassuolo en inferioridad numérica para mantenerse en la cima de la Serie A italiana. El arquero Stefano Turati atajó dos penales, pero no pudo evitar que su Sassuolo sufriera una abultada derrota.
Sassuolo perdía 3-1 cuando el mediocampista Kristian Thorstvedt vio la tarjeta roja directa a los 31 minutos por una fea entrada sobre Mattia Zaccagni, quien tuvo la fortuna de salir sin una lesión grave.
Sebastiano Esposito logró descontar, pero Zaccagni restableció la ventaja de dos goles de Lazio justo antes del descanso.
Tijjani Noslin anotó dos veces en la segunda mitad. Turati atajó los penales cobrados por Zaccagni y Davide Frattesi.
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Lazio sacó una ventaja de tres puntos sobre el reinante campeón Inter de Milán, que el miércoles visita al colista Venezia.
La Roma, tercera en la tabla, puede volver a colocarse a cuatro puntos de Lazio con una victoria en casa ante Cagliari más tarde el martes.
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