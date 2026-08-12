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Leagues Cup: Horario y canales para ver en vivo los juegos

Siete equipos de Liga MX y MLS disputan partidos clave en Leagues Cup este miércoles 12 de agosto.

Por El Universal

Agosto 12, 2026 01:55 p.m.
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Leagues Cup: Horario y canales para ver en vivo los juegos
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      Siete clubes juegan este día en la Leagues Cup y algunos ya despiden de esta nueva edición entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS); dos encuentros van por televisión abierta y aquí te contamos los detalles.


      Orlando City vs Atlético de San Luis/ 17:30/ Apple TV

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      Inter Miami vs León/ 17:30/ Apple TV
      Monterrey vs Nashville SC/ 18:00/ Imagen Televisión y Apple TV
      Toluca vs Dallas FC/ 20:00/ Imagen Televisión y Apple TV
      San Diego FC vs Puebla/ 20:15/ Apple TV
      Seattle Sounders vs Chivas/ 20:30/ Apple TV
      Los Ángeles FC vs Querétaro/ 20:30/ Apple TV

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