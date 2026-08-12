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Gallardo confirma a Roxana Hernández en Semujeres; Serrato, al PVEM

La encargada de despacho tenía más de un año sin ser reconocida como secretaria

Por Rubén Pacheco

Agosto 12, 2026 01:12 p.m.
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Roxanna Hernández/Foto: Pulso

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      Roxanna Hernández Ramírez, exmilitante de Morena y diputada con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres).

      Así lo confirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien complementó que Gloria Serrato Sánchez, aun encargada de Despacho de la Semu, asumirá la Secretaría de las Mujeres del Comité Estatal del PVEM.

      "Va a haber un cambio. Va la diputada al tema de las mujeres (Semujeres). La actual titular de las Mujeres va a ocupar un cargo en el partido. Va a la Secretaría de las Mujeres del partido", concluyó.

      Serrato Sánchez tenía más de un año sin ser reconocida como secretaria, luego de que el Instituto de las Mujeres del Estado (Imes) se elevó a la Semujeres, es decir, todo este tiempo fungió como encargada de Despacho.

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      En tanto, Hernández Ramírez asume el puesto con el antecedente de haber declarado hace varios meses, que las mujeres privadas de la libertad del penal de Xolol, en Tancanhuitz, se encontraban felices por la atención recibida, luego de las denuncias expuestas por abogadas de las internas.

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