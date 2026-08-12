Video | Diputados Ávila y Gutiérrez protagonizan altercado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los diputados federales Arturo Ávila (Morena) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) protagonizaron un pleito este miércoles en la Comisión Permanente.

Entre jaloneos, insultos y empujones, los legisladores intercambiaron acusaciones de narcotráfico y censura.

"Eres el vocero del narco" y "representas al crimen organizado" fueron algunos de los señalamientos que el diputado priista lanzó en contra del vocero morenista, quien en respuesta se refirió al priista como "el porro de Alito", en alusión a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Revolucionario Institucional.

? MANCILLA Y ARTURO ÁVILA SE ENFRENTAN A EMPUJONES



Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, intercambiaron empujones, gritos e insultos en el Patio del Federalismo.



El priista acusó al morenista de amenazarlo de muerte y de traficar armas.



El... — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) August 12, 2026

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí