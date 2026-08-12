Video | Diputados Ávila y Gutiérrez protagonizan altercado
La Comisión Permanente fue escenario de los jaloneos y empujones entre legisladores de Morena y PRI
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Los diputados federales Arturo Ávila (Morena) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) protagonizaron un pleito este miércoles en la Comisión Permanente.
Entre jaloneos, insultos y empujones, los legisladores intercambiaron acusaciones de narcotráfico y censura.
"Eres el vocero del narco" y "representas al crimen organizado" fueron algunos de los señalamientos que el diputado priista lanzó en contra del vocero morenista, quien en respuesta se refirió al priista como "el porro de Alito", en alusión a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Revolucionario Institucional.
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