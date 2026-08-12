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Oso hormiguero en peligro es protegido tras rescate en Oaxaca

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas brindó valoración y resguardo a un oso hormiguero macho de dos meses.

Por El Universal

Agosto 12, 2026 01:03 p.m.
A
Oso hormiguero en peligro es protegido tras rescate en Oaxaca
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      Una cría de oso hormiguero (Tamandua mexicana mexicana) fue rescatada luego de que una niña reportara la presencia del ejemplar que permanecía solo en la calle principal de Barra de la Cruz, ubicada en el estado de Oaxaca y donde no se avistó a la madre de la especie.


      Por medio de un comunicado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que se brindó valoración y resguardo oportuno a la cría, que tras la evaluación se determinó que se trataba de un macho de aproximadamente dos meses, 60 centímetros de largo, cola de 27 centímetros y un peso de 676 gramos.

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      Sobre el destino de mamífero, también conocido como brazofuerte, la Conanp detalló que fue llevado a una clínica veterinaria en la ciudad de Salina Cruz para su recuperación, aunque no informó si presentaba alguna lesión. En dicha clínica se valorará la posible reintegración del ejemplar al medio silvestre.
      -----Oso hormiguero, especie en peligro de extinción
      En México, el oso hormiguero se encuentra enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie en peligro de extinción. Dicha Norma lo protege frente a la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal, por lo que la autoridad ambiental agradeció la entrega voluntaria del ejemplar y afirmó que dicha acción demuestra la "comprensión ciudadana" sobre la prohibición de capturar, vender o poseer como mascotas a las especies en riesgo.
      Según la Conanp, la especie ejerce una función vital en la selva baja caducifolia y en las zonas costeras. Al tratarse de un animal que se alimenta de hormigas, actúa como controlador natural de poblaciones con un consumo de hasta 9 mil hormigas y termitas diarias. Esta dieta favorece el equilibrio ecológico, la dinámica del suelo y el crecimiento de los árboles.
      El mamífero habita en selvas húmedas desde México hasta Centroamérica y además de consumir hormigas, también se alimenta de abejas. "Los osos hormigueros habitan en todo el sureste mexicano y en Sudamérica, pero su hábitat está siendo cada día más pequeño por las actividades del hombre que le reducen su espacio", afirma la Conanp en otro comunicado.
      La importancia del oso hormiguero también se presenta en las áreas de anidación de tortugas marinas colindantes con la selva, donde la especie ayuda al equilibrio poblacional de insectos depredadores de huevos o crías recién nacidas.

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