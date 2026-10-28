Leipzig sobrevive a un susto en Essen

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El partido de segunda ronda entre Essen y Leipzig ya había acaparado titulares incluso antes del saque inicial, después de que un acto de sabotaje hiciera que se vertiera concreto alrededor de la puerta del sector visitante del estadio para sellarla.

En el campo, Essen estuvo cerca de dar la sorpresa. Lucas Brumme aprovechó un pésimo pase retrasado de Castello Lukeba y un resbalón del arquero Orjan Nyland para poner a Essen en ventaja a los nueve minutos.

Las opciones de Essen parecieron aumentar cuando el mediocampista del Leipzig Nicolas Seiwald fue expulsado poco antes del descanso tras recibir dos tarjetas amarillas en un lapso de 10 minutos. Sin embargo, el suplente Christoph Baumgartner marcó dos goles en los minutos finales para darle la vuelta al partido para Leipzig, que ganó 2-1.

En Bochum, Christian Rasmussen y Philipp Hofmann anotaron en la segunda mitad para meter al equipo de segunda división en los octavos de final con una victoria 2-0 sobre Mainz.

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