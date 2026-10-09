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León quiere ganar su clásico ante Puebla

Por El Universal

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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León quiere ganar su clásico ante Puebla
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      México.- Luego de un largo descanso este viernes se reanuda la Liga MX con el partido entre Puebla y León correspondiente a la jornada 11.

      El encuentro se disputará en el estadio Cuauhtémoc y, a partir de este momento, comienza la verdadera competencia entre los equipos del Apertura 2026 de cara a la liguilla. Faltan sólo seis fechas para que concluya el torneo y ya se están definiendo los primeros lugares de la tabla general.

      León, quien viene de ganarle 2-1 a Juárez, llegó a 17 puntos y se ubica de momento en la quinta posición del torneo, luego de sumar cinco victorias, dos empates y tres derrotas. Los dirigidos por Javier Gandolfi han sorprendido con los resultados y los Panzas Verdes podrían sumar una victoria más cuando visiten a Puebla, un equipo que comenzó bien, pero que últimamente ha tenido dificultades para encontrar el arco.

      La clásica rivalidad con la Franja suma un elemento más a este encuentro que se antoja competitivo y así lo hizo ver el estratega argentino, quien se dijo estar enfocado en sacar el resultado en la ciudad angelina.

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      Por su parte, los Camoteros no supieron aprovechar la mala racha de Tigres y cayeron de visitante por la mínima, una derrota que, aunque no fue tan merecida, los bajó a la novena posición y se mantienen con 14 unidades tras cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.

      Los discípulos de Gerardo Espinoza no han ganado desde la fecha 8 y les urge sumar unidades, de lo contrario, se alejarán cada vez más de tener una posibilidad real de cara a la fiesta grande del balompié nacional.

      La última ocasión en que ambos equipos se vieron las caras fue en la jornada 14 del Clausura 2026 cuando los Felinos se impusieron de visitantes 1-0.

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