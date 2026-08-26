León ruge y tritura al Real Salt Lake

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El colombiano Díber Cambindo anotó este martes un doblete en el triunfo del León, del fútbol mexicano, por 3-0 sobre el Real Salt Lake, de la Major League Soccer (MLS), para avanzar a la semifinal de la Leagues Cup.

El otro tanto lo marcó el chileno Sebastián Vegas. El equipo de la MLS amenazó primero con un disparo de Morgan Guilavogui que controló el guardameta Óscar García al minuto 20.

El León respondió un minuto después en una jugada por la derecha en la que Iván Moreno sirvió a la entrada al área para Cambindo, quien remató de zurda para vencer al brasileño Rafael Cabral para el 1-0.

En el segundo tiempo el Real Salt Lake adelantó líneas en su intento de emparejar el marcador. El equipo mexicano aprovechó los espacios y anotó el 2-0 al 66 gracias a un servicio de Fernando Beltrán que remató de cabeza Sebastián Vegas.

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Al 72, Cambindo celebró el 3-0, de nuevo con la pierna izquierda, a pase de Fernando Beltrán, quien tuvo dos asistencias en el juego.