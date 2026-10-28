Leonard será baja

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TORONTO.- Kawhi Leonard no tiene previsto jugar cuando Toronto visite a los Clippers de Los Ángeles la próxima semana, después de que los Raptors anunciaron el martes que el veterano alero estará de baja al menos una semana debido a una inflamación en la rodilla izquierda.

Leonard, quien tiene un largo historial de problemas de rodilla, será reevaluado dentro de una semana y está siguiendo "un programa de tratamiento y rehabilitación para abordar la inflamación", informaron los Raptors. Las pruebas no revelaron ninguna lesión aguda en la rodilla, señaló el equipo.

"Cuando Kawhi no juega, obviamente eso significa que nos falta una pieza muy importante. Pero eso abre muchas oportunidades para otros jugadores y realmente nos da la oportunidad de trabajar en nuestra conexión y en nuestra unión", indicó el entrenador de los Raptors Darko Rajakovic.

El Raptors-Clippers del 2 de noviembre habría marcado la primera vez que Leonard se enfrentaba a su antiguo equipo desde un traspaso en la temporada baja a Toronto, uno que se produjo después de que los Clippers recibieran durísimas sanciones tras una investigación sobre si el equipo eludió las reglas del tope salarial en beneficio de Leonard.

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Los equipos también se enfrentaron en la pretemporada. Leonard no participó en ese partido de exhibición.

La NBA impuso a los Clippers durísimas sanciones como resultado de esa investigación por esquivar el tope salarial: suspendió al propietario Steve Ballmer por un año, multó al equipo con 30 millones de dólares y lo obligó a renunciar a cinco selecciones de primera ronda del draft, entre otras penalizaciones.

Leonard, de 35 años, promedia 19,5 puntos, 7,5 rebotes y 3,5 robos en dos partidos esta temporada, con un promedio de 26 minutos en esos encuentros. Tiene una efectividad de 32% en tiros de campo en esos dos partidos.

Tras ser traspasado de vuelta a Toronto este verano, acordó una extensión por 115 millones de dólares que, a su elección, se extendería hasta la temporada 2028-29.