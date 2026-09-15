Emilio Azcárraga reacciona a la derrota del América ante Cruz Azul

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Hace unas horas, Cruz Azul y América protagonizaron uno de los partidos más emocionantes del Apertura 2026 en la cancha del Estadio Banorte.

Detalles del partido entre Cruz Azul y América

En un duelo repleto de intensidad, goles y dramatismo, La Máquina se quedó con la victoria por (4-3), en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui parecía tener el encuentro bajo control durante gran parte de la noche. Sin embargo, en los minutos finales perdió solidez defensiva y permitió la reacción de unas Águilas que estuvieron cerca de completar una remontada memorable.

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Reacción de Emilio Azcárraga tras la derrota

Pese a la derrota, la respuesta del equipo de Guillermo Almada fue reconocida por la afición azulcrema, que aplaudió la entrega de los futbolistas hasta el silbatazo final. Entre quienes valoraron el esfuerzo del plantel estuvo Emilio Azcárraga, propietario del América, quien compartió su opinión sobre lo ocurrido.

El empresario mexicano fue abordado por aficionados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, al ser cuestionado sobre la caída ante los cementeros, respondió con una frase que rápidamente generó conversación entre los seguidores de ambos equipos.

"Se salvaron, pero ahí vamos", comentó Azcárraga, dejando ver su confianza en que el América encontrará pronto su mejor versión y volverá a colocarse en la pelea por el título del futbol mexicano.