Mamá de Christian Nodal se lanza como cantante

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Cristy, la mamá de Christian Nodal se lanzó como cantante y dedicó su tema "Regalo de luna", a su nieta Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu, quien acaba de cumplir tres años de edad, la canción, escrita hace tiempo, es un himno de amor y de agradecimiento de una abuela para su nieta.

Separación y nuevos vínculos familiares

Inti nació el 14 de septiembre de 2023 en Argentina, en ese momento el cantante de regional mexicano y la trapera argentina aún estaban juntos, sin embargo, ocho meses después, en mayo de 2024, anunciaron su separación.

En junio, Christian y Ángela Aguilar destaparon su romance, y la boda civil se realizó el 24 de julio, y aunque los papás de Nodal asistieron a dicha celebración, la cercanía con Cazzu siempre ha estado presente, así como con Inti.

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Trayectoria musical y lanzamiento de canción

Antes de dedicarse por completo a la representación de su hijo, Cristy se desempeñó como cantante de mariachi en su juventud, fue precisamente durante esta etapa que conoció en un grupo musical a quien se convertiría en su esposo, el productor Jaime González.

-----Madre de Nodal le dedica canción a su nieta Inti

Cazzu organizó una discreta fiesta para su hija Inti, celebración a la que no asistió Christian Nodal, quien recientemente se dejó ver con su esposa Ángela Aguilar en la entrega de los premios Juventud, sin embargo, Cristy, con quien actualmente Nodal no tiene una relación tan cercana, lanzó el tema "Regalo de luna" para Inti.

En el video, que ya cuenta con casi 170 vistas, aparecen referencias a Inti, como juguetes y una bella muñeca, Cristy sólo aparece en sombras, y el material ha tenido una buena recepción entre los cibernautas, quienes aplauden que la mamá de Nodal esté cerca de su nieta.

Junto al video, un texto explica el significado del tema en este momento:

"La canción habla de un sentimiento puro, profundo e incondicional; de esos amores que dejan una huella para siempre y que se convierten en parte esencial de la vida. El título 'Regalo de Luna' evoca precisamente esa sensación de recibir un regalo extraordinario, capaz de iluminar el camino, transformar emociones y dejar una huella imborrable".

Rumores de distanciamiento y declaraciones públicas

Las versiones sobre un distanciamiento entre Christian Nodal y sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, han cobrado fuerza en los últimos meses, entre las versiones que circulan están supuestos conflictos profesionales y financieros, relacionados con el control de la marca "Christian Nodal", que estaría en manos de su padre hasta 2036.

A esto se sumó una declaración del cantante durante un concierto en mayo de 2026: "La propia sangre te puede fallar", frase que fue interpretada como una indirecta hacia su familia.