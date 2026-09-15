Patrulla choca camioneta con tres niños
Evelyn Ramírez denuncia que la unidad estatal circulaba a exceso de velocidad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Evelyn Ramírez denunció que una patrulla de la Guardia Civil Estatal impactó la camioneta en la que viajaba con sus tres hijos durante la madrugada del 15 de septiembre, en el cruce de avenida Papagayos y Periférico.
Según su testimonio, la familia había realizado un alto cuando la unidad oficial se aproximó a gran velocidad y golpeó el costado de su camioneta. Aseguró que la patrulla habría pasado un tope antes del cruce y circulaba sin torreta ni señales audibles.
Aunque los menores no resultaron con lesiones graves, Ramírez señaló que el accidente dejó importantes daños materiales y cuestionó que elementos de la propia corporación realizaran el procedimiento, además de afirmar que no le proporcionaron los datos del policía involucrado.
La afectada informó que acudirá a presentar la denuncia correspondiente y pidió orientación a personas que hayan enfrentado casos similares.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Patrulla choca camioneta con tres niños
Pulso Online
Evelyn Ramírez denuncia que la unidad estatal circulaba a exceso de velocidad
Guardia estatal dejó auto en pasaje Zaragoza y se fue a trabajar
Rolando Morales
La SSPC informó que el vehículo permaneció en el lugar durante el servicio nocturno
Fotos | Trailero se estrella con tren en Tamuín
Huasteca Hoy
El hombre fue trasladado a un hospital, mientras que bomberos realizaron limpieza por derrames de aceite y combustible