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Patrulla choca camioneta con tres niños

Evelyn Ramírez denuncia que la unidad estatal circulaba a exceso de velocidad

Por Pulso Online

Septiembre 15, 2026 01:11 p.m.
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Patrulla choca camioneta con tres niños
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      Evelyn Ramírez denunció que una patrulla de la Guardia Civil Estatal impactó la camioneta en la que viajaba con sus tres hijos durante la madrugada del 15 de septiembre, en el cruce de avenida Papagayos y Periférico.

      Según su testimonio, la familia había realizado un alto cuando la unidad oficial se aproximó a gran velocidad y golpeó el costado de su camioneta. Aseguró que la patrulla habría pasado un tope antes del cruce y circulaba sin torreta ni señales audibles.

      Aunque los menores no resultaron con lesiones graves, Ramírez señaló que el accidente dejó importantes daños materiales y cuestionó que elementos de la propia corporación realizaran el procedimiento, además de afirmar que no le proporcionaron los datos del policía involucrado.

      La afectada informó que acudirá a presentar la denuncia correspondiente y pidió orientación a personas que hayan enfrentado casos similares.

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