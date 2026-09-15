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Gala Montes destapa romance con Emiliano Aguilar

Gala Montes aclaró su estado anímico y habló sobre el distanciamiento familiar de Emiliano Aguilar.

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 12:51 p.m.
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Gala Montes destapa romance con Emiliano Aguilar
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      La actriz Gala Montes confirmó que sí tuvo una relación romántica con Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, luego de que el rapero la defendiera de las críticas en redes tras su salida de "La casa de los famosos México". La actriz lamentó que le hubiera puesto el cuerno a su exnovio con Emiliano, pues afirmó que la relación no prosperó.

      Detalles de la relación entre Gala Montes y Emiliano Aguilar

      Montes, quien se encuentra en Los Ángeles, se quedó de ver con Emiliano; sin embargo, el rapero le canceló la cita, no llegó y Gala no se quedó callada. Reveló detalles de la relación cercana que tuvieron y de paso le sacó sus trapitos al sol al nieto de Antonio Aguilar, quien actualmente está distanciado de su padre y hermanos.

      Montes sorprendió hace unos días con un nuevo look, y ante la ola de comentarios en redes y del gremio actoral sobre su estado anímico, la actriz de 26 años asegura que se encuentra bien. Admitió que consume marihuana pero que no está por darle un brote psicótico como se ha dicho.

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      Reacciones y declaraciones de Gala Montes y Emiliano Aguilar

      Gala habló de la relación cercana que mantuvo con Emiliano, le pidió que no la defendiera y se lanzó en su contra hablando de los aspectos negativos del rapero, quien aseguró se enojaba cada vez que Gala le decía que saldría con mujeres.

      "A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada y que no te bañes y que huelas a m*** y aquí estoy", dijo Gala en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

      Afirmó que al hijo de Pepe Aguilar le faltan muchas cosas:

      "Te falta dinero, un coche, departamento, regalías, joyas, estás bien j*** porque tienes dos hijas", puntualizó.

      Según Gala, esta última vez Emiliano se enojó con ella porque vio una foto con su exnovio, quien acudió a su llamada de auxilio, llamada que le había hecho primero a Emiliano porque confesó que se sentía mal.

      Emiliano Aguilar dijo que no hablará mal de Gala, que no lo ha hecho, y que prefiere mantenerse en silencio.

      Gala Montes, actriz de telenovelas, entró pocas horas al programa "La casa de los famosos México". Su polémica salida ha dado mucho de qué hablar desde hace una semana; se cuestiona su salud física y mental.

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