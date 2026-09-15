Ya se trabaja en laterales de la 57 y SNM, asegura Seduvop

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La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) mantiene trabajos de reparación constante en distintos puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí que han resultado afectados por las lluvias, entre ellos tramos de las laterales de la carretera 57 y avenida Salvador Nava, informó su titular, Jorge Grimaldo Limón.

El funcionario señaló que las labores comenzaron desde el viernes de la semana pasada, luego de que personal de la dependencia identificó puntos considerados peligrosos o que presentaban daños que requerían atención.

Aclaró que no se trata de una rehabilitación integral de las vialidades, sino de intervenciones puntuales en los sectores que presentan mayores afectaciones.

Grimaldo Limón explicó que los trabajos avanzan conforme se detectan las zonas que requieren intervención, debido a que las condiciones no son iguales en todo el tramo.

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Añadió que, además de las laterales de la carretera 57 y Salvador Nava, se revisan continuamente otros puntos de la zona metropolitana para determinar cuáles requieren atención prioritaria.

Respecto a las afectaciones registradas en avenida Juárez, donde nuevamente apareció un hundimiento que se ha profundizado por el arrastre generado por las lluvias, el titular de Seduvop indicó que todavía no se cuenta con una estimación del costo que tendrá su reparación.