Presentan herramientas de IA para crear y distribuir contenidos

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Adobe presentó, en sus oficinas de Ciudad de México, tres productos que cubren distintas etapas de la producción de contenidos: investigación documental, creación multimedia y distribución personalizada.

Adobe presenta herramientas IA para investigación y creación

Más allá de Photoshop, la aplicación por la que esta empresa es más conocida, su propuesta integra inteligencia artificial (IA) para reducir tareas repetitivas, sin sustituir la revisión ni el criterio de los profesionales creativos.

Acrobat Studio está orientado al análisis de documentos. Permite reunir archivos de texto, presentaciones, hojas de cálculo e imágenes escaneadas en un mismo espacio para analizarlos, consultarlos y resumirlos con ayuda de inteligencia artificial.

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Una de sus principales características es que las respuestas que genera se basan en los documentos proporcionados por el usuario. Los resúmenes incluyen enlaces directos a los fragmentos y páginas utilizados como fuente, lo que facilita comprobar la información.

Esta función puede resultar útil para periodistas, investigadores, docentes y organizaciones que trabajan con materiales confidenciales.

En una demostración sobre el dengue en América Central, la herramienta procesó informes y datos en distintos formatos para generar un resumen, un guion de podcast, una presentación y un contenido de audio. Sus funciones son similares a las de NotebookLM de Google.

Adobe Firefly y Experience Platform para creación y distribución

Adobe Firefly es el motor de inteligencia artificial generativa presente en aplicaciones como Adobe Express, Photoshop y Adobe Podcast. Su objetivo es facilitar la creación y edición de imágenes, audio y video mediante instrucciones escritas (prompts) y tareas automatizadas, con lo que busca ahorrar tiempo en el proceso creativo.

Entre sus funciones están la eliminación de ruido en grabaciones, la separación de voz y música, la modificación de fondos y la sustitución de objetos dentro de una imagen. También contempla la traducción de voces a otros idiomas, con ajustes para que el movimiento de los labios coincida con el nuevo audio.

Estas opciones pueden agilizar la producción de podcasts, videos, materiales educativos y campañas visuales, aunque los resultados requieren supervisión para verificar su precisión y respetar los derechos de autor.

Este producto está dirigido a organizaciones que administran grandes volúmenes de contenidos y comunicaciones. Adobe Experience Platform permite coordinar la creación, aprobación y publicación de materiales en distintos canales.

La plataforma también busca adaptar la información para que pueda ser localizada por motores de búsqueda y sistemas de inteligencia artificial, ante los cambios recientes en los hábitos de búsqueda de los usuarios.

Además, incorpora controles para gestionar permisos, protección de datos y revisiones legales, aspectos relevantes en sectores como finanzas, salud y comercio.

En conjunto, las tres propuestas plantean un flujo de trabajo que va desde la consulta de fuentes hasta la producción y distribución de contenidos. Adobe enfatiza que su utilidad depende de que las organizaciones mantengan controles humanos, fuentes verificables y reglas claras para el uso de datos y materiales generados con inteligencia artificial.