Liga MX: Horarios y canales para ver Necaxa vs Rayados de la J2
Ambos equipos iniciaron el torneo con triunfos y buscan consolidarse en la parte alta de la tabla.
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Luego de un arranque prometedor en el Apertura 2026, Necaxa y Rayados de Monterrey se verán las caras este domingo. Ambos equipos comenzaron el torneo con una victoria y ahora buscarán confirmar que están listos para pelear por los puestos protagónicos desde las primeras semanas de competencia.
El conjunto hidrocálido afrontará el compromiso con la confianza que le otorgó el triunfo de (2-1) sobre Atlante. Además de sumar sus primeros tres puntos, los Rayos mostraron intensidad y capacidad de reacción, factores que intentarán repetir ante uno de los planteles más poderosos del futbol mexicano.
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Del otro lado estará Monterrey, institución que también dejó buenas sensaciones en su presentación tras imponerse (3-2) a Santos Laguna en un partido lleno de emociones. Los regiomontanos presumieron su potencial ofensivo y la profundidad de su plantilla, aunque también evidenciaron algunos detalles defensivos que buscarán corregir.
Con dos equipos enrachados y con la intención de mantenerse en la parte alta de la clasificación, el duelo en Aguascalientes promete emociones de principio a fin.
HORARIO Y CANALES PARA VER EL JUEGO:
Hora: 17 horas
Fecha: 26 de julio
Transmisión: Fox One.
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