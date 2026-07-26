Fiscalía de Chiapas investiga abuso sexual a niño indígena

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Un niño del que se desconoce su edad, pero que pertenece a la etnia chol, grupo con presencia en la zona norte de Chiapas y parte de Tabasco, fue víctima de abuso sexual en la comunidad Los Naranjos, municipio de Sabanilla, por dos hombres, mientras que un tercero registró con un teléfono celular lo que ocurría.

La Fiscalía informó que raíz de la difusión del video, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación. "Derivado de los hechos denunciados a través de un video en las redes sociales sobre el abuso sexual en agravio de una persona menor de edad, la Fiscalía General del Estado inició la investigación a cargo de un grupo multidisciplinario que ya se encuentra en el municipio de Sabanilla, para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia"

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En el video que circula profusamente en redes sociales, se puede apreciar que uno de los hombres sostiene en las piernas al niño, mientras otro abusa de él, pero un tercer indígena que se encontraba en el lugar, se concreta a registrar el hecho con un teléfono.El niño se resiste, expresa algunas palabras en chol, mientras los hombres parecen festejar el abuso sexual.El abuso ocurrió en lo que parece ser un potrero, donde se logra apreciar árboles en los límites del predio.El video ha sido publicado en varios grupos de Facebook de Palenque y Sabanilla, pero después de haber sido colgados, han sido censurados.La Fiscalía de Chiapas dijo que "reitera que no habrá impunidad ante este y ningún hecho que vulnere la integridad de las niñas, niños o adolescentes".Rully Sanz Hernández que aseguró ser el primero en subir el video en Facebook aseguró que el niño no sufrió ningún abuso sexual. "Amigos choleros (de la etnia chol) y mis seguidores de Los Naranjos; (de unos dos mil 900 habitantes) yo replique una noticia que está dando vueltas en las redes (sociales) al parecer nada era cierto. (Los hombres que aparecen en el video) estaban jugando y no estaban haciendo daño al niño", afirmó.Una fuente del gobierno del estado informó que el presunto abuso sexual en contra del niño "es real", por lo que el Ministerio Público a iniciado las investigaciones. "Ya se están realizando las investigaciones", dio a conocer.