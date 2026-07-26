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Seguridad

Localizan cuerpo putrefacto en un despoblado

Estaba cerca de Prolongación Salk, por ahora se desconoce la causa de la muerte

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Localizan cuerpo putrefacto en un despoblado
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      En un despoblado cercano a la Prolongación Avenida Salk, en la delegación La Pila, fue localizado el cuerpo ya en estado de descomposición de un hombre, algunos transeúntes dieron aviso a las autoridades para que se iniciaran las investigaciones.

      Fue alrededor de las tres de la tarde de este sábado, que se reportó el hallazgo del cuerpo ya putrefacto, el cual estaba en un predio cercano a la mencionada avenida y frente al panteón Jardines Perpetuos, ya en territorio de la comunidad de Arroyos, en la delegación La Pila.

      Elementos de la Policía Municipal llegaron a verificar el reporte y procedieron a acordonar el área para que el resto de las autoridades iniciaran las investigaciones, se trataba del cuerpo de un hombre que por el avanzado estado de descomposición no se podían notar posibles lesiones que presentara.

      Peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron el cadáver y lo enviaron al Servicio Médico Legista en calidad de desconocido, en donde se le practicaría la autopsia de ley para determinar las causa de la muerte.

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      Asimismo, la Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación para determinar si la muerte del infortunado se trató de algún homicidio y fue por causas naturales.

      Por ahora se encuentra en calidad de desconocido pero se indaga sobre la identidad, lo que incluye la revisión de ficha de personas no localizadas. 

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