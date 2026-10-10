IMSS convoca a consulta sobre aumento salarial para empleados

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- El próximo miércoles 14 de octubre, empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) participarán en una consulta con el fin de conocer la opinión de los trabajadores acerca del aumento salarial de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a cargo de Rafael Olivos Hernández.

Consulta salarial y postura del director general

El director general de dicho Instituto, Zoé Robledo, afirmó que se respetarán las manifestaciones del personal médico, a pesar de que los exhortó a no afectar a terceras personas, hacerlo de forma pacífica y manteniendo libres los accesos a clínicas y hospitales, específicamente a los destinados a ambulancias y urgencias.

A través de un video publicado en redes sociales, agregó que se respetará esta consulta para conocer la opinión de los trabajadores sobre el incremento salarial.

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"A quienes no están de acuerdo con el incremento salarial que se propuso de 6.8 %, compuesto por 2.9 del salario tabular y 3.9 en prestaciones, que ya fue aprobado también por el congreso del sindicato. Respetamos su decisión de ir a una consulta sobre ese incremento el próximo 14 de octubre. Otros temas, como el regreso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), requieren cambios en la ley que no son decisiones que corresponden al instituto. Creemos en el diálogo y creemos en la democracia", comentó.

Retos y operación actual del IMSS

El funcionario admitió que el IMSS presenta retos demográficos, epidemiológicos, financieros y operativos que enfrenta. Debido a lo cual, dijo, atenderlos necesita inversión, supervisión, diálogo y el trabajo conjunto de quienes integran el Instituto. Desde el jueves pasado y después una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), personal de salud mantiene bloqueos en Avenida Paseo de la Reforma y en otras entidades se han manifestado en unidades médicas.

A pesar de lo anterior, Robledo aseguró que todos los hospitales brindan servicio y del 2 al 9 de octubre, en el IMSS nacieron 5 mil 745 bebés, se hicieron 30 mil 583 cirugías, se otorgaron 662 mil consultas de especialidad y 2 millones de Medicina Familiar.

Subrayó que esta última operación es posible gracias al trabajo de 511 mil personas y destacó que desde el 2019, los empleados asegurados pasaron de 20 a casi 23 millones; los pensionados, de 4.3 a 6.3 millones; y las madres y padres de asegurados, de 4.4 a 5.9 millones. Mientras que siete de cada diez adultos mayores del país reciben atención en el Seguro Social.

"Este crecimiento no significa que todos los problemas estén resueltos. La mayor demanda y el aumento de las enfermedades crónicas siguen generando saturación, tiempos de espera y desafíos en el abasto de medicamentos", reconoció al decir que el IMSS surte recetas a 769 mil personas diariamente, con un abasto promedio de 94%.

Y llamó a la población a que, en caso de presentar recetas no surtidas, está disponible la plataforma www.recetacompleta.gob.mx y el teléfono 800 953 2218, con la finalidad de levantar el reporte.