Listo el XII Encuentro Potosino de Atletismo

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Listo el XII Encuentro Potosino de Atletismo

La Asociación de Atletismo del Estado y la Liga de Atletismo de Pista y Campo ultiman los preparativos del XII Encuentro Potosino de Atletismo, que este año rendirá homenaje a la maestra Rafaela Macías, destacada por su trayectoria en la promoción del deporte local.

El evento se llevará a cabo en la pista sintética de la Unidad Deportiva Universitaria durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre. El sábado, las competencias comenzarán a las 7:00 horas y concluirán a las 17:00 horas; el domingo se realizarán de 7:00 a 16:00 horas.

La justa incluirá pruebas en las ramas femenil y varonil, con premiación para los tres primeros lugares de cada prueba, categoría y rama, quienes recibirán medallas como reconocimiento a su desempeño.

En las categorías infantiles, los Sub-12 (2014-2015) competirán en carreras de 75, 150, 300 y 600 metros, así como en relevos 4x100 metros. Además, se incluirán pruebas de vallas, marcha, salto de altura y longitud, impulso de bala y lanzamientos de disco y pelota de béisbol. Para los Sub-14 (2013), las distancias y lanzamientos aumentan, incluyendo carreras de 2000 metros marcha y lanzamientos de jabalina.

Los adolescentes Sub-16 (2011-2012) y Sub-18 (2009-2010) enfrentarán pruebas más exigentes, como los 3000 metros marcha, salto triple y lanzamientos de martillo. En la categoría Sub-20 (2007-2008), los atletas se medirán en pruebas de obstáculos, lanzamientos de jabalina y disco, y relevos de velocidad.

La competencia también contará con categorías abiertas y Master, incluyendo pruebas para personas en silla de ruedas, carreras de velocidad y lanzamientos. La categoría Master, dirigida a mayores de 40 años, tendrá eventos como 100 metros, salto largo, lanzamiento de jabalina y marcha de 5000 metros, garantizando la participación de atletas de todas las edades y niveles.

Entre los equipos confirmados destacan Club Reto 21 de Tamazunchale, Benjamín Portales Elite, Colegio Minerva, Aztecas de Matehuala, Dalia’s Team, Coyotes y Coyotitos de Río Verde y Ciudad Fernández, Club Cobritas, Cerritos, Villa Juárez, Gacelas y Soledad de Graciano Sánchez, entre otros.

