Logra Ricardo Cordero otro título en rally

El piloto potosino Ricardo Cordero, acompañado por Marco Hernández, se consagró ganador de la 46.ª edición del Rally Patrio, celebrado en Michoacán. Con este resultado, Cordero logró su séptima victoria en la competencia y consolidó su dominio en el tramo de Mil Cumbres, donde acumula además cuatro récords históricos.

Desde el inicio del rally, la dupla mostró un manejo preciso y controlado, tanto en curvas como en descensos y ascensos del recorrido. El tramo más exigente, Mil Cumbres, fue nuevamente clave en su triunfo, donde su velocidad y trazadas impecables marcaron la diferencia frente a sus competidores.

El resultado también representa un logro personal para Cordero. Además de sumar puntos importantes rumbo a la última fecha del Campeonato Mexicano de Rallismo (CMR) en Colima, lo conecta con sus inicios en la disciplina: “El Rally Patrio es simbólicamente muy significativo para mí. Fue aquí, hace 13 años, donde comencé mi carrera en el rallismo mexicano. Hoy, después de siete victorias, sé que todo lo que hemos aprendido Marco y yo ha rendido frutos. Mil Cumbres es parte de mi historia y siempre lo será”, declaró tras cruzar la meta.

Cordero reconoció la labor del equipo 399 Tactical GHR Motorsport como un factor determinante en su desempeño: “Siempre atentos, preparados y capaces para cualquier reto que nos propongamos; vamos con todo porque se viene la Carrera Panamericana”, comentó.

El piloto continuará su calendario en apenas 15 días con la Carrera Panamericana, una prueba de ocho días en la que buscará conquistar su séptima corona y empatar el récord del francés Pierre de Thoisy. Con su reciente victoria, Cordero refuerza su estatus como uno de los referentes del rallismo nacional y mantiene la atención de aficionados en los tramos más exigentes del país.