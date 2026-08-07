Los Colts retienen a Jonathan Taylor

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INDIANAPOLIS.- El corredor de los Colts de Indianapolis, Jonathan Taylor, consiguió lo que quería.

Taylor dio un gran paso para cumplir esa promesa al firmar una extensión de contrato por dos años y 44 millones de dólares, poco más de una semana después de reiterar que quería quedarse en Indy por el resto de su carrera, le dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo el jueves. La persona pidió el anonimato porque el equipo aún no había hecho un anuncio oficial y no divulga los términos de los contratos.

La medida mantiene al campeón corredor de la NFL de 2021 fuera del mercado de agentes libres la próxima primavera y llega dos días después de que los Falcons de Atlanta renovaran a Bijan Robinson con un acuerdo récord de tres años por un valor de hasta 75 millones de dólares.

Taylor nunca dudó que el acuerdo se concretaría antes del debut de temporada de Indy el 13 de septiembre contra Baltimore.

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"Tengo fe. Quiero decir, ha habido algunas buenas conversaciones, y tengo fe entre mi agente y la directiva. Como dije, ya he dicho que me encantaría ser un Colt de por vida. Así que tengo fe en que las cosas se están moviendo en la dirección correcta", señaló Taylor la semana pasada, cuando llegó al campamento de entrenamiento.