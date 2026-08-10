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Los Nacionales se imponen a los Rojos

Por AP

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Los Nacionales se imponen a los Rojos
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      WASHINGTON.- El boricua Abimelec Ortiz conectó el segundo jonrón de su carrera, Will Dion encabezó una labor del bullpen que permitió una carrera en 6 1/3 entradas y los Nacionales de Washington vencieron 7-1 a los Rojos de Cincinnati el domingo para barrer la serie.

      Dion (1-0), adquirido en la fecha límite de cambios procedente de los Guardianes, consiguió su primera victoria del año tras retirar a los primeros nueve bateadores que enfrentó. Permitió un hit en tres entradas. Trevor Williams lanzó 2 1/3 entradas sin permitir carreras y mantuvo su efectividad en 0,00 desde que regresó de una cirugía en el codo el 29 de julio.

      Brad Lord permitió la única carrera durante su apertura, y Jake Bird trabajó un noveno inning sin hits.

      Jacob Young y el venezolano Andrés Chaparro impulsaron dos carreras cada uno por los Nationals, que han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos.

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      El sencillo del venezolano Keibert Ruiz en la segunda entrada empató el juego 1-1, antes de que Young le diera a Washington la ventaja definitiva con un elevado de sacrificio. Daylen Lile añadió un sencillo al jardín derecho que remolcó a CJ Abrams en la séptima.

      Singer permitió tres carreras y ocho hits en seis entradas.

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