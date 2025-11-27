Los récords del ADSL femenil

El Atlético de San Luis Femenil cerró el Apertura 2025 con dos momentos destacados en lo individual, luego de que Rebeca Contreras y Citlali Hernández firmaran actuaciones relevantes dentro del plantel potosino.

En su primer torneo con el equipo, Rebeca Contreras se consolidó como la goleadora del ADSL con siete tantos. En su debut tanto en la Liga MX Femenil como con las potosinas, la delantera mostró una rápida adaptación y un rendimiento sobresaliente, con movilidad en el área y capacidad para convertir jugadas clave.

Durante el certamen, anotó frente a Tijuana, Necaxa, Pumas, Santos Laguna y Puebla, partido en el que registró un hat-trick en solo cinco minutos. Cuatro de sus goles fueron de cabeza y tres con disparos, y en cada encuentro en el que marcó, el equipo obtuvo los tres puntos. Otro hecho relevante fue el registro alcanzado por Citlali Hernández, quien se convirtió en la jugadora con más partidos disputados en la historia del Atlético de San Luis Femenil desde su creación en 2019. La futbolista llegó a 149 encuentros con el club, tras dos etapas: la primera entre 2020 y 2022, y una segunda desde el Clausura 2024.

Actualmente suma más de mil 500 minutos en el torneo y se mantiene como pieza habitual en el esquema del equipo. A lo largo de su trayectoria con el ADSL acumula cinco anotaciones, mientras que en la Liga MX Femenil alcanzó en este certamen los 203 partidos.

Las actuaciones de ambas jugadoras formaron parte de los hechos más relevantes en el rendimiento individual del Atlético de San Luis Femenil durante el Apertura 2025.