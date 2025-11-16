Los ‘romperredes’ que han dejado huella en San Luis

El futbol potosino ha sido cuna de grandes delanteros, jugadores con olfato, carácter y definición que han dejado una huella imborrable en el balompié nacional. Con el reciente campeonato de goleo de Joao Pedro en el Apertura 2025, es inevitable recordar a los futbolistas que han logrado este prestigioso título vistiendo la camiseta de equipos potosinos en la Primera División.

La leyenda Alfredo “El Chango” Moreno (Campeón Apertura 2007).- El primer campeón de goleo en la historia del futbol potosino en la máxima categoría. Con 18 anotaciones, Alfredo Moreno firmó un torneo inolvidable con el San Luis FC en el Apertura 2007. En esa campaña marcó siete dobletes ante Necaxa, Cruz Azul, Atlante, América, Monterrey, Pumas y Santos Laguna y también anotó frente a Toluca, Veracruz, Jaguares y Morelia. Su liderazgo, fuerza y presencia en el área lo convirtieron en ídolo de la afición potosina, cerrando su etapa con 54 goles en la institución.

El seleccionado nacional Germán Berterame (Campeón Grita México AP 2021).- Entre 2019 y 2022, el atacante argentino se consolidó como referente del Atlético de San Luis. Su consagración llegó en el Apertura 2021, donde logró el título de goleo compartido con Nicolás López gracias a sus 9 anotaciones. En ese torneo marcó frente a Pumas, Mazatlán, Puebla, Toluca y Atlas, además de un hat-trick ante Tijuana en el Estadio Alfonso Lastras. Con este logro, Berterame se convirtió en el primer campeón de goleo de Atlético de San Luis en Primera División.

Joao Pedro (Campeón Apertura 2025).- El más reciente goleador potosino. En su primera participación en la Liga MX, Joao Pedro deslumbró con su contundencia y calidad en el área para firmar 12 goles en el torneo. Sus anotaciones fueron clave contra León, Guadalajara, Querétaro, Santos Laguna y Atlas; además consiguió dobletes ante Puebla y Necaxa. Cerró el certamen marcando frente a Tigres en el Estadio Universitario. Su desempeño fue determinante para el rendimiento del equipo a lo largo del campeonato.

El venadense Nicolás Ibáñez (Bicampeón de goleo en Ascenso MX AP18 – CL19). Aunque no se coronó en Primera División, su nombre es indispensable en la historia del Atlético de San Luis. Con 57 goles, Nicolás Ibáñez es el máximo anotador histórico del club y del futbol potosino. En la Liga de Ascenso fue figura absoluta, obteniendo el bicampeonato de goleo: 8 tantos en el Apertura 2018 y 11 en el Clausura 2019, campañas que fueron esenciales para el ascenso del equipo.