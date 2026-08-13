logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

M. Depay molesto con el Corinthians

Por AP

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
A
M. Depay molesto con el Corinthians
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAO PAULO.- El delantero neerlandés Memphis Depay planea "reaccionar con firmeza" después de afirmar que el club brasileño Corinthians no respetó un acuerdo para extender su contrato.

      Depay manifestó en redes sociales que estaba "muy decepcionado" al enterarse de que Corinthians decidió "no respetar nuestro acuerdo vigente para extender mi contrato por 2 años más".

      "El presidente, así como los departamentos deportivo, jurídico y financiero, acordaron explícitamente esta renovación", expresó. "Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso..."

      Depay se incorporó a Corinthians en 2024 y ayudó al club a ganar la Copa de Brasil el año pasado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "No quería esta situación y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para preservar mis intereses", comentó. "En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan la seguridad de que no dejaré esta conducta inaceptable sin sanción".

      Corinthians señaló que tomó la decisión de no extender el contrato por consideraciones financieras.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Russell Westbrook anuncia retiro tras 18 temporadas en la NBA
        Russell Westbrook anuncia retiro tras 18 temporadas en la NBA

        Russell Westbrook anuncia retiro tras 18 temporadas en la NBA

        SLP

        AP

        Westbrook, líder histórico en triples-dobles, cierra su carrera tras jugar con Thunder y Kings.

        Declara el cardiólogo de Maradona
        Declara el cardiólogo de Maradona

        Declara el cardiólogo de Maradona

        SLP

        EFE

        Siete profesionales enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual en el caso Maradona.

        Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup
        Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup

        Lionel Messi será suplente en Inter Miami ante León en Leagues Cup

        SLP

        EFE

        El astro argentino expresó en redes su dolor y dudas sobre su futuro en el fútbol tras la pérdida familiar.

        Cardenales de San Luis vencen 7-1 a Filis de Filadelfia
        Cardenales de San Luis vencen 7-1 a Filis de Filadelfia

        Cardenales de San Luis vencen 7-1 a Filis de Filadelfia

        SLP

        AP

        San Luis supera a Filis con una ofensiva clave y mantiene ventaja sobre .500 en la temporada.