Magic se impone al Heat de Miami

Por AP

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Magic se impone al Heat de Miami

ORLANDO.- Franz Wagner anotó 32 puntos, Jalen Suggs añadió 22 y el Magic de Orlando venció 106-105 al Heat de Miami el viernes por la noche cuando Bam Adebayo falló un tiro al sonar la bocina.

Los equipos se enfrentarán nuevamente en Orlando el martes por la noche en un duelo de cuartos de final de la Copa NBA. El Magic ha ganado siete de nueve. El Heat ha perdido tres de cuatro tras una racha de seis victorias consecutivas.

Paolo Banchero regresó para Orlando después de perderse diez juegos debido a una distensión en la ingle izquierda. Tuvo nueve puntos y seis rebotes en 20 minutos.

Norman Powell registró 28 unidades para Miami, haciendo dos bandejas para los puntos finales del juego, manteniendo al Heat en el partido después de que la bandeja de Suggs le diera al Magic una ventaja de 106-101. Adebayo tuvo 24 tantos y 15 rebotes para el Heat.

Miami no contó en la duela con Tyler Herro después de que se lesionara el dedo gordo del pie derecho el miércoles por la noche en Dallas.

Desmond Bane terminó con cinco puntos al acertar dos de 16 tiros de campo para Orlando.

En sus próximos partidos, el Heat recibe a Sacramento el sábado por la noche y el Magic visitará a Nueva York el domingo.

