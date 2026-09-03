Malen y la Roma con arranque perfecto en Serie A

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ROMA.- Donyell "Bobby" Malen estacionó con cuidado un Piaggio Ape de tres ruedas antes de sentarse frente a un espresso antes de decir en un video publicado en redes sociales —que se volvió viral— que se quedaba en la Roma.

Tres meses después, vuelve a quedar claro por qué Malen está atrayendo tanta atención en la Ciudad Eterna.

El centrodelantero neerlandés ha marcado cinco goles en los dos primeros partidos de la Roma para elevar su total a 19 en 20 encuentros desde que se incorporó a los Giallorossi en calidad de préstamo procedente del Aston Villa en enero.

Solo dos jugadores en la historia de la liga italiana han anotado más en sus primeros 20 partidos: Gunnar Nordahl (1949) y José Altafini (1958-59), con 20 cada uno. Y nadie había marcado cinco en las dos primeras jornadas desde Gabriel Batistuta con la Fiorentina en 1997.

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Tres años después, Batistuta fue traspasado a la Roma y ayudó a conducir al club de la capital al título de la Serie A en 2001.

Ahora, por primera vez en años —en realidad, en décadas—, la Roma parece haber armado una plantilla capaz de competir otra vez por el título. Con dos victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra, lidera la tabla.

La mayoría de los goles de Malen son de definición pura, con uno o dos toques antes de mandar el balón a la red. Necesitó apenas un toque para cada uno de sus goles en la goleada 4-0 en Lecce el lunes, y usó un toque de tacón para preparar el primer tanto de un triplete en otra victoria 4-0, ante la Fiorentina, en el debut de la Roma.

"Tiene esa capacidad de controlar, girar y acelerar en cuestión de instantes, que son características extraordinarias para un delantero centro", afirmó el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini.

A los 27 años, la tarifa de 25 millones de euros (29 millones de dólares) que la Roma activó al final de la temporada pasada para hacer permanente el fichaje de Malen parece una auténtica ganga.