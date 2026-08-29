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Man City arrolla 4-1 al Palace; sigue perfecto

Por AP

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Man City arrolla 4-1 al Palace; sigue perfecto
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      LONDRES.- Rayan Cherki anotó dos goles en cinco minutos y Erling Haaland también firmó un doblete para que el Manchester City venciera el viernes de visita 4-1 al Crystal Palace para mantener su inicio perfecto en la Liga Premier.

      Haaland, máximo goleador de la liga la temporada pasada, abrió su cuenta a los 17 minutos con un certero cabezazo.

      Cherki duplicó la ventaja del visitante al inicio de la segunda mitad, cuando se abrió paso entre un enjambre de jugadores y empujó el balón a la red desde corta distancia.

      Sin embargo, Palace recortó la diferencia casi de inmediato cuando el magnífico tiro libre de Yeremy Pino pegó en el travesaño y luego rebotó hacia la red tras golpear la espalda del desesperado guardameta Gianluigi Donnarumma.

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      Cherki, no obstante, estaba en un estado de forma devastador y restableció la ventaja de dos goles de City dos minutos después, cuando su disparo desviado desde justo fuera del área dejó a contrapié al portero Dean Henderson.

      Fue el primer doblete de su carrera en la Liga Premier.

      Haaland cerró la cuenta con un remate de zurda a seis minutos del final, y el City quedó en lo más alto de la liga con seis puntos en sus primeros dos partidos.

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