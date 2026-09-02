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Man City ficha a Enzo Fernández

Por EFE

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Man City ficha a Enzo Fernández
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      Londres.- El Manchester City confirmó este martes, en el último día del mercado de fichajes, la incorporación de Enzo Fernández, procedente del Chelsea por 125 millones de libras (145 millones de euros), cifra récord en la historia del club de Mánchester y el fichaje más caro en la historia de la Premier League junto al de Alexander Isak por el Liveropol.

      El argentino ha forzado su salida del City en las últimas semanas al no encontrarse cómodo en el Chelsea, tras dejar caer en mayo que quería irse y después de su actitud en las semifinales de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra, por la que fue abucheado en los partidos que ha jugado en Inglaterra.

      Enzo, además, se quedó fuera de la convocatoria del Chelsea para enfrentarse al Luton Town el pasado jueves, según Xabi Alonso por decisión del entrenador y del club, y volvió a repetir ausencia este domingo.

      El argentino ha disputado 170 partidos con el Chelsea desde su llegada en 2023 y ha marcado 31 goles y repartido 30 asistencias. Los ´Blues´ pagaron por él 121 millones al Benfica.

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      La situación de Enzo en el Chelsea ha sido complicada y el club inglés, consciente de ello, le puso un precio, esos 120 millones de libras, y en principio una fecha límite, hace dos semanas, con el objetivo de que, si el argentino se iba, fueran capaces de encontrar un sustituto a tiempo para Alonso, que le consideraba un jugador clave.

      Sin embargo, pese a esa fecha límite para recibir una oferta que el City no cumplió, la escalada en la situación provocó que el Chelsea diera su brazo a torcer y agilizara la salida que se ha confirmado en las últimas horas de este mercado de fichajes.

      De este modo, el City cierra una ventana en la que se han gastado 450 millones en incorporaciones como las de Elliot Anderson, por 136 millones, Ayyoub Bouaddi, por 96 millones y Mathys Detourbet, por 25 millones.

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