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Man City ficha a Rulli como portero suplente

Por AP

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Man City ficha a Rulli como portero suplente
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      MANCHESTER.- El portero suplente del Manchester City será Gerónimo Rulli después de que el internacional argentino se incorporara procedente del Marsella con un contrato de dos años el miércoles.

      Rulli, de 34 años, reemplaza a James Trafford como el segundo guardameta del City. Trafford se marchó para unirse al Leeds la semana pasada.

      Rulli, que ha jugado ocho veces con Argentina y formó parte del plantel que ganó el Mundial en 2022, cuenta con experiencia en Europa tras haber jugado en la Real Sociedad, Villarreal, Montpellier, Ajax y, más recientemente, en el Marsella desde 2024.

      Tuvo un breve paso por el City en la temporada 2016-17.

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      "Me ha impresionado mucho durante nuestras conversaciones, con un fuerte deseo de unirse a nosotros. Está claro que incorporamos a un profesional brillante, además de un portero de primer nivel", señaló Hugo Viana, director de fútbol del City.

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