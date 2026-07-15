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Manchester United ficha a Karl Darlow

El internacional galés de 35 años firmó un contrato hasta junio de 2028

Por AP

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Manchester United ficha a Karl Darlow
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      MANCHESTER.- Manchester United fichó el martes al veterano portero Karl Darlow.

      El United informó que el internacional galés de 35 años firmó un contrato hasta junio de 2028, con la opción de un año más.

      Darlow fue el portero titular de Leeds la temporada pasada. Se convirtió en agente libre después de que expirara su contrato.

      "Estoy extremadamente orgulloso de fichar por Manchester United", indicó Darlow. "Me incorporo a un excelente grupo de porteros y tengo muchas ganas de que todos nos exijamos mutuamente para asegurarnos de mantener los estándares más altos, que este club demanda. Esta es una oportunidad realmente especial; todo el mundo puede ver lo emocionante que es este momento para el club y no puedo esperar para desempeñar mi papel apoyando a mis compañeros y ayudando a impulsar al grupo hacia adelante".

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      El portero titular del United la campaña anterior fue el internacional belga Senne Lammens, quien cometió un error costoso en la eliminación de su selección del Mundial ante España en los cuartos de final, después de sustituir al titular lesionado Thibaut Courtois.

      "Karl ha demostrado su capacidad para rendir al más alto nivel; su ética de trabajo y su personalidad decidida lo convierten en una incorporación realmente sólida a nuestra plantilla", reconoció el director de United, Jason Wilcox. "Estamos encantados de sumar a un jugador de su calidad y experiencia a nuestro excelente grupo de porteros".

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