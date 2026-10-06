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La soberanía sobre las Malvinas vuelve a la escena de la selección Argentina

La AFA fue sancionada con más de 320 mil dólares por promover mensajes políticos en el fútbol.

Por EFE

Octubre 06, 2026 09:23 p.m.
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La soberanía sobre las Malvinas vuelve a la escena de la selección Argentina
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      Redacción Deportes, 6 oct (EFE).- Las manifestaciones reivindicatorias de la soberanía sobre las islas Malvinas se escucharon este martes en arengas y se leyeron en carteles exhibidos en las gradas del estadio Monumental de Buenos Aires durante la emotiva despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

      Manifestaciones por soberanía Malvinas en estadio Monumental

      "Las Malvinas son argentinas", fue la consigna inscrita en pancartas vistas desde las tribunas y en un trapo tendido sobre la cancha durante el acto protocolario al partido que la selección local ganó por 3-0 a la de Benín con un gol de penalti de Messi y dos asistencias suyas.

      El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas es un objetivo permanente e irrenunciable consagrado en la Constitución Nacional para recuperar la soberanía del archipiélago, y en las últimas semanas se ha convertido en una causa del gobierno del presidente, Javier Milei, que mantiene tensiones con el Reino Unido por la exploración petrolera pesquera no autorizada.

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      Himno y presencia de excombatiente en acto protocolario

      Antes de rodar el balón hoy, el himno argentino fue cantado por Fabio Santana, excombatiente argentino en la guerra por las Malvinas de 1982.

      Durante la presentación se vio a Santana al lado de una pancarta similar a la exhibida por jugadores de la Albiceleste el 15 de julio en Atlanta tras el triunfo de remontada sobre Inglaterra por 2-1 con dos asistencias de Messi.

      Con ese triunfo, Argentina avanzó a la final del Mundial de Norteamérica y obligó a Inglaterra a jugar contra Francia por el tercer puesto.

      Tras la agónica victoria con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, fueron Giovani Lo Celso, Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez quienes desplegaron en la cancha la sábana con la inscripción reinvindicatoria escrita por hinchas.

      Los jugadores desoyeron las advertencias de la FIFA para no difundir mensajes políticos, y el acto costó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el pago de una multa de más de 320.000 dólares por promover manifestaciones ajenas al fútbol.

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