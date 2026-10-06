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Kylie Jenner debuta como actriz en nueva serie de Hulu

La serie 'Bachelorette Weekend' gira en torno a un asesinato que involucra a la protagonista Kylie Jenner.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 08:56 p.m.
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Kylie Jenner debuta como actriz en nueva serie de Hulu
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Kylie Jenner está lista para dar el siguiente paso en su carrera; y es que, además de su faceta como empresaria, modelo e influencer, la menor del clan Kardashian-Jenner debutará como actriz.

      Kylie Jenner debutará en serie de misterio producida por Kim Kardashian

      De acuerdo con información de Deadline, Kylie será la protagonista de la nueva historia que prepara Hulu, una historia de misterio y que será producida por su hermana, Kim Kardashian.

      En la serie, que hasta ahora lleva por nombre "Bachelorette Weekend", Jenner dará vida a una novia que aparece asesinada en una piscina durante su noche de bodas.

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      Trama y producción de la serie "Bachelorette Weekend"

      A partir de ese momento, todas las mujeres cercanas a ella se convierten en sospechosas y la serie reconstruirá los acontecimientos que llevaron al asesinato.

      Además de su rol protagónico, Kylie también formará parte de la producción ejecutiva.

      La participación de Kim Kardashian tiene además una historia detrás de cámaras. El guion llegó originalmente a ella con la intención de que se involucrara como productora, pero después de leerlo consideró que el papel podía ser una oportunidad para su hermana.

      Por ahora, la serie no ha anunciado su fecha de estreno y tampoco se ha detallado cuando comenzarían sus grabaciones.

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