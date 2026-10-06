Diputados avalan reforma sobre nacionalidad para presidencia

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad de la reforma en materia de doble nacionalidad, por la que se establece como requisito obligatorio que las personas aspirantes a la Presidencia de la República o a una gubernatura, deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana y renunciar a cualquier otra antes de registrarse.

Declaratoria y aprobación de la reforma

Lo anterior tras la recepción y cómputo de 22 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos y Nayarit.

Además de los estados de Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.

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Declaraciones y siguiente paso legal

"Se da por emitida la declaratoria de reforma constitucional de la minuta que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales", puntualizó el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien al momento del acto ejercía la función de Presidente de la Mesa Directiva.

Tras la declaratoria, la reforma fue turnada al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.