AMLO descarta volver a la política y apoya a Claudia Sheinbaum

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reitera que sólo volvería a la actividad política ante un escenario extremo, como en un golpe de Estado o una intervención extranjera, pero "toco madera" y sostiene que nada indica que eso pueda suceder.

AMLO reafirma su retiro político y condiciones para un posible regreso

En su nuevo libro "Pueblo", el exmandatario rechaza la idea de mantenerse activo en las decisiones de gobierno y califica cualquier intento de perpetuarse en la influencia política como un desatino personal: "siempre he considerado un error garrafal mantener demasiado apego al poder y al dinero".

"(...) opté por el retiro de la actividad política, sin el menor deseo de volver a participar en asuntos públicos, salvo por causa mayor, como en un golpe de Estado o una intervención extranjera, pero «toco madera sostengo que nada indica que eso pueda suceder", indica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expresa, además, encontrarse "personalmente satisfecho con lo humanamente realizado" y describe su día a día tras dejar el cargo: "me quedó el sentimiento de que merecía ejercerlo. De modo que, gracias a la ciencia, a la naturaleza y al creador, vivo relajado, apasionado y feliz con mi nueva actividad de escribir de tiempo completo, en la Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas, con los pies en la tierra, rodeado de árboles, mirando al cielo, observando saragüatos, ardillas, iguanas, guacamayas, loros, cotorros, gallinas, gallos, pavas y pavos, garzas y pijijes, o escuchando el canto melodioso de los pájaros".

Apoyo a Claudia Sheinbaum y llamado a la unidad en Morena

Finalmente, el expresidente destaca que se encuentra tranquilo porque a quien entregué el bastón de mando ha resultado inmejorable para gobernar nuestro querido México", es decir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien descarta cualquier tipo de confrontación.

"(...) nuestra presidenta no está pensando en confrontarse conmigo, y yo menos, nunca me enfrentaría a quien respeto y encarna en estos tiempos la esperanza y los anhelos de bienestar del pueblo", destaca el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su nuevo libro "Pueblo", López Obrador hace un llamado a votar por Morena al considerar que el partido es "garantía de bienestar para el pueblo", además de advertir a sus integrantes que no deben "encapricharse" con obtener una candidatura si no ganan las encuestas internas.

En las páginas finales de la obra, el exmandatario también establece que Morena puede utilizar sus palabras e imagen con fines políticos y electorales, pero precisa que nadie más podrá hacerlo.

"Voten por Morena porque es garantía de bienestar para el pueblo", señala López Obrador en sus consideraciones finales, al tiempo que expresa su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el texto, el expresidente dedica también un apartado a las próximas elecciones y pide a los integrantes de Morena respetar los mecanismos establecidos por el partido para la selección de candidatos.

"En las próximas elecciones no vaya alguno de ustedes a encapricharse y querer ser postulado como candidato a como dé lugar, sin ganar una encuesta, como lo establecen los estatutos de Morena", plantea.

AMLO advierte que insistir en una candidatura pese a no obtener el respaldo en las encuestas podría conducir al "desprestigio" y, según sus palabras, exhibir a quienes lo hagan como personas movidas por "ambiciones vulgares" y por la búsqueda de los beneficios asociados al poder.

"Eso los llevaría al desprestigio, a mostrar el cobre, a exhibirlos como ambiciosos vulgares que sólo buscan la parafernalia del poder y en una de esas hasta el dinero malhabido", señala.

El llamado ocurre mientras Morena se prepara para las elecciones de 2027, en las que estarán en disputa 17 gubernaturas, además de otros cargos.

Cabe mencionar que, el partido, liderado por Ariadna Montiel, ya realizó procesos internos para definir coordinaciones estatales y estableció filtros para los perfiles que buscan competir.

López Obrador también plantea que Morena debe mantener un equilibrio entre la eficacia electoral y los principios del movimiento. Advierte que el pragmatismo llevado al extremo puede provocar que el partido termine alejándose de sus postulados.

"Se debe buscar siempre el equilibrio entre eficacia política y principios, pero hay límites", escribió el expresidente.

El ex mandatario mexicano pide además a sus compañeros de partido mantener la unidad y evitar abandonar Morena después de haber llegado a posiciones de poder.

Considera que la organización debe conservar sus principios y no convertirse únicamente en una estructura orientada a la obtención de cargos.

En las páginas finales, López Obrador insiste en colocar al "pueblo" como el centro de la actividad política y plantea una serie de preguntas y respuestas: "¿Quién es nuestro mejor aliado? El pueblo"; "¿Por quién estamos aquí? Por el pueblo"; "¿Quién manda? El pueblo", y "¿Quién es la principal fuerza política de México? El pueblo".

Finalmente, desde su retiro en Palenque, el expresidente incluye tres consideraciones: votar por Morena porque, afirma, es garantía de bienestar para el pueblo; permitir que Morena utilice con fines políticos y electorales sus palabras e imagen, y apoyar a Claudia Sheinbaum, a quien identifica como "nuestra presidenta y gran orgullo".