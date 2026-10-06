Fórmula E presenta Gen4 con motor y diseño avanzados

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La nueva temporada de la Fórmula E buscará romper todo tipo de récords con su nuevo monoplaza Gen4, un coche con tracción total que, según Alberto Longo, hará que el serial eléctrico sea "el campeonato mundial con los coches más rápidos del mundo".

Detalles confirmados sobre el monoplaza Gen4

Con las modificaciones al motor, se reducirán mucho los tiempos por vuelta, unos 10 segundos, acercándose a las cifras de carreras en circuitos históricos de la Fórmula 1.

"Hablo del Gen4 y se me ponen los pelos de punta. Hay un trabajo inmenso de miles de personas para ver lo que verán el 16 de enero que no es otra cosa que un coche de carreras, que tendrá el equivalente a 815 caballos de potencia, es una tecnología absolutamente única, con unos neumáticos espectaculares, es un espectáculo. Es muy probable que seamos el campeonato del mundo con los coches más rápidos del mundo", mencionó Longo, jefe de Campeonato de la Fórmula E.

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El nuevo coche Gen4 es 30 centímetros más largo y unos 20 centímetros más ancho y promete ser "una bestia", según Longo.

"Es una máquina, es un coche que va a más de 335 kilómetros por hora, acelera de 0 a 100 en 1.8 segundos, cuenta con una aceleración de 30 o por 40 por ciento superior a cualquier campeonato del mundo", agregó el directivo español.

Impacto en la comunidad y sostenibilidad

Además, el Gen4 es el primer coche 100 por ciento reciclable, con al menos un 20 por ciento de materiales reciclados en sus componentes clave.

"La Fórmula E es un campeonato adolescente, que se está forjando y que está trabajando en su propia imagen y estamos en un momento diferencial. Tenemos ciudades importantes, y todos estos cambios hacen que el campeonato esté en un momento decisivo", mencionó el piloto español Pepe Martí.