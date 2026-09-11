Mantiene E. Mas liderato en la Vuelta a España

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

JEREZ DE LA FRONTERA, España.- Enric Mas mantuvo su liderato general en una contrarreloj individual clave de la Vuelta a España el jueves. Solo quedan tres etapas montañosas en la gran vuelta.

El cuatro veces ganador de la Vuelta Primož Roglic, especialista en contrarreloj, subió del tercer al segundo puesto de la general y le recortó 33 segundos a Mas, pero se mantuvo a 1 minuto y 37 segundos del español.

"(Se siente) bien — realmente bien — para ser honesto. Teníamos en mente que era el tiempo que queríamos perder", dijo Mas sobre el medio minuto que cedió ante Roglic. "Así que sí, estoy contento".

Mas, el líder de Movistar de 31 años, ha tenido que conformarse con un segundo puesto en la Vuelta en tres ocasiones, en 2018, 2021 y 2022. Está intentando convertirse en el primer corredor español en ganar la carrera de casa desde Alberto Contador en 2014.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mas recordó la victoria de Contador hace más de una década, que también fue la última vez que una etapa de la Vuelta terminó en Jerez de la Frontera.

"En ese momento yo era un niño, él era mi héroe porque (cuando yo tenía) 13, 14 estaba ganándolo todo. Así que sí, significa mucho para mí", dijo Mas sobre vestir el maillot rojo de líder cerca del final.

Felix Gall cayó del segundo al tercer lugar, a 3:01 de Mas, quien ha conservado el liderato general desde que lo heredó de Tadej Pogacar después de que el cinco veces campeón del Tour de Francia se retirara tras una caída en la octava etapa.

El suizo Stefan Küng ganó la 18ª etapa, que siguió un recorrido de 32,1 kilómetros (20 millas) con salida en El Puerto de Santa María. Roglic fue cuarto en la etapa, a 19 segundos de Küng, y Mas terminó 12º, a 52 segundos.

La etapa 19 del viernes es un tramo de 210,8 kilómetros (131 millas) desde Vélez-Málaga hasta Peñas Blancas. La Vuelta termina el domingo en Granada después de pasar las tres semanas en la calurosa parte sur del país.

"Aún quedan dos días realmente importantes, y también el último día en Granada", dijo Mas. "Así que tenemos que estar muy concentrados".