Marcó "Hormiga" González su primer gol en Grecia

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LARISA, Grecia.- Luego de un debut en el que falló una jugada clara de gol, Armando González recibió su primera oportunidad de iniciar como titular con el Olympiacos. Y el delantero mexicano no desentonó, debido a que se estrenó en la Copa de Grecia al colaborar con una anotación y asistencia. "La Hormiga" se mostró muy dinámica en el terreno de juego y generó constante peligro en las llegadas de su escuadra al área. Incluso, al minuto 34 estuvo a punto de marcar cuando Kostas Fortounis le mandó un centro medido, que, tras quitarse la marca rival, el canterano de Chivas mandó apenas por arriba del poste su cabezazo. La insistencia de González rendiría frutos instantes después. Una vez más Fortounis lanzó un centro por la derecha y el mexicano, sin pensarlo, de lanzó de testa para rematar. El esférico picó en el césped antes de meterse a la portería. Armando festejó eufórico con su tradicional Kamehameha.

Con la ventaja en el marcador, el Olympiacos dominó el partido y aumentó la cifra de goles a su favor. Luego del 0-2 de Gustavo Sá (49´), la "Hormiga" le bajó con el pecho un baló a Bruno Onyemaechi al 54´ para colocar el 0-3 y Joel Roca marcaría el 0-4 final al 66´. El mexicano salió ovacionado al 81´.