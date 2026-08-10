Marlins aplastan a los Angelinos

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MIAMI.- Kyle Stowers conectó un triple y un sencillo e impulsó dos carreras antes de salir por molestias en el tendón de la corva izquierdo en la quinta entrada, y los Marlins de Miami vencieron el domingo por 12-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Griffin Conine conectó dos jonrones y el venezolano Javier Sanoja pegó dos sencillos e impulsó tres carreras por los Marlins. El dominicano Otto López, de Miami, tuvo dos sencillos dentro del cuadro, con lo que llegó a 46 juegos de múltiples imparables.

Stowers hizo una mueca al doblar la primera base después de su sencillo de dos carreras, que coronó una quinta entrada de seis anotaciones que puso a los Marlins arriba 10-2. De inmediato fue reemplazado por el corredor emergente panameño Leo Jimenez.

Michael Petersen (2-2) lanzó una quinta entrada sin carreras para llevarse la victoria. El abridor Ryan Gusto fue retirado después de cuatro entradas en las que permitió dos carreras y realizó 60 lanzamientos. Gusto concedió tres hits y ponchó a cuatro.

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Los Marlins borraron un déficit de 1-0 con una primera entrada de tres carreras ante el abridor de los Angelinos Grayson Rodriguez (3-5).

El sencillo impulsor de Sanoja en la cuarta entrada puso el marcador 4-2.