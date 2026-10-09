Max, a recuperar terreno en Yucatán

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El piloto Max Gutiérrez, al volante del auto número 23 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, se prepara para afrontar un compromiso clave en la recta final de la temporada 2026 de NASCAR México Series, con dos carreras programadas para los próximos 17 y 18 de octubre en el Autódromo Emerson Fittipaldi, ubicado entre los municipios de Progreso y Mérida, Yucatán.

El arranque de la fase de postemporada, conocida como The Chase, dejó un resultado complicado para el representante del equipo Canel´s, quien, pese a mostrar un ritmo competitivo y conquistar el Stage durante la carrera en Aguascalientes, tuvo que ingresar nuevamente a pits para recargar combustible. Esta situación le hizo perder terreno y concluir en la undécima posición, con dos vueltas menos, aunque consiguió sumar 37 puntos que le permiten mantenerse en la pelea por el campeonato.

De cara a la doble fecha en territorio yucateco, Gutiérrez ocupa el sexto lugar de la clasificación general, con 2,042 unidades, a 14 puntos del líder y a cinco del tercer puesto. Con tres carreras todavía por disputarse en la temporada, el piloto mexicano buscará recuperar los puntos perdidos y mejorar su posición antes de la gran final. Sobre lo sucedido en Aguascalientes, Max Gutiérrez explicó que la estrategia inicial funcionó conforme a lo planeado, al grado de colocarse en la punta y ganar el Stage. Sin embargo, un problema relacionado con la bomba de gasolina provocó una pérdida de potencia que lo obligó a realizar una recarga. "Al final, al encontrarme líder tuve que entrar por una recarga y poder terminar en lugar once, algo inesperado, pues nos afecta un poco en la general por el título", señaló el piloto, quien confía en conseguir buenos puntos en el Autódromo Emerson Fittipaldi.

La clasificación de The Chase llega a la doble jornada con Rubén García Jr. en el primer puesto, con 2,056 puntos, seguido por Eloy Falcón, con 2,051; Irwin Vences, con 2,047; Rodrigo Rejón y Xavi Razo, ambos con 2,046; y Max Gutiérrez, con 2,042 unidades. La competencia en Yucatán será determinante para las aspiraciones del piloto del auto 23, quien buscará aprovechar las dos carreras para escalar posiciones y llegar con posibilidades de disputar el título en el cierre de la temporada.

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