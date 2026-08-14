Max Gutiérrez llega a Puebla en el Top 5

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La temporada regular de NASCAR México Series está a punto de llegar a su conclusión y la pelea por los diez primeros lugares de la clasificación general, que tendrán derecho a disputar el Chase por el campeonato, tendrá su última batalla en una exigente pista de Puebla los próximos 22 y 23 de agosto.

Entre los pilotos que llegan con posibilidades de asegurar su lugar en la fase decisiva se encuentra Max Gutiérrez, piloto del auto #23 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, quien actualmente ocupa la quinta posición general con 250 puntos.

Aunque su clasificación al Chase luce encaminada, el piloto capitalino sabe que todavía no hay nada definido y que una competencia de NASCAR puede cambiar el panorama en cuestión de vueltas. Por ello, afrontará la cita poblana con cautela, pero también con la intención de mantenerse entre los pilotos más rápidos y sumar la mayor cantidad de unidades posibles.

Gutiérrez llega además con un importante impulso anímico después de conseguir a principios de agosto su primera victoria de la temporada 2026 en el Súper Óvalo Potosino. En aquella competencia, la estrategia del equipo fue determinante para alcanzar el triunfo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El piloto arrancó desde la segunda posición, pero durante la primera parte de la carrera surgieron complicaciones. Sin embargo, el equipo Canel´s logró ejecutar una estrategia que permitió a Gutiérrez mantenerse constante y esperar el momento adecuado para atacar.

La carga de combustible, el trabajo en equipo y el respaldo de su compañero Rubén García Jr. fueron factores fundamentales para que el auto #23 pudiera llegar a la recta final con posibilidades reales de pelear por la victoria. El resultado fue un destacado 1-2 para Canel´s, con Gutiérrez consiguiendo su primer triunfo del año.

"Sí, San Luis fue una gran carrera para nosotros. Arrancamos segundo, pero al final de la primera parte se comenzaron a complicar las cosas. Afortunadamente, las estrategias del equipo fueron fusionando poco a poco, nos mantuvimos constantes al final, eso nos permitió estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y así poder quedarnos con la primera victoria del año", explicó Max Gutiérrez.

El triunfo en territorio potosino también permitió al piloto recuperar parte de los puntos que había perdido en fechas anteriores debido a problemas mecánicos, situación que ahora le permite llegar a la última carrera de la temporada regular instalado en el Top 5.

"Resultado que nos ayudó muchísimo en las aspiraciones a la clasificación del Chase. Nos ubicamos en lugar cinco de la general casi asegurado, la campaña no ha sido tan positiva y eso nos pone más alertas para la carrera en Puebla este 23 de agosto, donde tendremos que ser muy inteligentes", añadió.

La competencia en Puebla será especialmente importante para los pilotos que se encuentran cerca de la décima posición, ya que cualquier incidente o diferencia de puntos podría modificar la conformación definitiva del Chase.

Previo a la última fecha de la temporada regular, Rubén García Jr. encabeza la clasificación con 294 puntos, seguido por Eloy Falcón y Alex de Alba, ambos con 271 unidades. Irwin Vences ocupa el cuarto puesto con 253, mientras que Max Gutiérrez y Rodrigo Rejón comparten el quinto lugar con 250 puntos.

Con el boleto al Chase prácticamente en sus manos, Max Gutiérrez buscará cerrar la temporada regular con otro resultado sólido en Puebla. El objetivo será claro: evitar riesgos innecesarios, mantenerse competitivo y llegar a la fase por el campeonato en la mejor posición posible.